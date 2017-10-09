狠甩爛路王頭銜 環中東路最快今年底路平完工

中壢環中東路已經完成路平的路段。（記者李容萍攝）

2017-10-09 22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「我是中壢人」臉書粉絲團今年6月曾舉辦「爛路票選」，隨機邀請網友參加選出心目中最爛的一條路，結果中壢區環中東路拿下爛路王寶座；市府養護工程處編列6500萬元從8月進場分三階段施作環中東路全長3.3公里的路平專案，已完成永福路至普忠路，龍岡路至中山東路這兩天可望完工外，普忠路至中山東路以今年底前完成路平為目標，屆時，用路人行經環中東路全線將可享受煥然一新和更好的道路品質。

身兼「我是中壢人」臉書粉絲團團長的市議員王浩宇表示，這幾年實地走訪環中東路可以發現只要有連續豪雨，環中東路不堪「雨擊」，沿線滿是大小坑洞和各式補丁，汽機車行駛猶如「跳曼波」般顛簸，甚至有機車騎士因夜間視線不佳不慎「誤騎」坑洞而摔車；如今機車騎士行經環中東路已完成路平的路段，都說騎起來很順暢，屁股不會再因持續跳動而不舒服。

其實，環中東路路平預算市府早已編列，卻因為水務局雨水下水道、交通局14個路口號誌地下化、台電地下化、有線電視和寬頻固網佈線等工程，而延宕八月進場施工，且因環中東路交通流量大，路平工程多數是利用夜間施工。

市府養工處處長劉軍希也解釋，由於路平完工後將禁挖1年，施工期間，水務局、台電公司又「插隊」分別訂於10月、11月要在環中東路的普忠路至中山東路進行側溝箱涵、電桿下地等工程，養工處預估今年底前全線完成路平，除進行人孔調降並改善部分基礎不良路基，也以新料鋪築路面來提高道路承載力和延長使用年限。