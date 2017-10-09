太犯規！桃園花彩節還沒登場 中壢、楊梅場區有「花」偷跑…

中壢場區的紅色向日葵已盛開。（記者李容萍攝）

2017-10-09 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕今年「桃園花彩節」活動預定28日至11月26日登場，市府農業局今年推出楊梅、中壢、蘆竹、大溪四大主場區，以及圓光寺、龍潭、平鎮三區副場區，不過，受到乾旱影響，活動都還沒開始，中壢場區已有紅色向日葵、波斯菊等景觀綠肥悄悄盛開，楊梅竹場區也隱約可以探見花開蹤影，吸引民眾迫不及待搶先進場拍照並在社群網頁分享即時花況。

市府農業局農務科長胡淑芬表示，今年8、9月天候少雨，花彩節部分展區因植物本身因應逆境的生理反應，為完成世代交替、傳承接代的使命才提早開花，但屬少數，多數展區花況還是在掌控中，由桃園在地藝術家與在地社區或學校結合創作的多項裝置藝術品，也將在20日以後陸續進駐佈場。

市府今年共採購種子2萬多公斤花種子，包含大波斯菊、黃波斯、百日草、向日葵、小油菊、萬壽菊等，全市申請種植景觀綠肥面積超過1800公頃。

其實，包括中壢芝芭里里長黃連應、楊梅三湖里里長鄧敦仁等人，從8月初開始帶領社區志工頂著大太陽，在這次花彩節的休耕農地上接力整地、除草、用機器及人工進行播種外，因為8、9月雨量少，天乾物燥，還得從白天到天黑不時巡田澆灌，如今這些景觀綠肥多數含苞待放中，部分也冒出繽紛的花朵，眾人辛苦的汗水總算要開出拭目以待的美麗花海。

各場區的地點如下：

楊梅場區：楊湖路三段與高鐵南路路口旁農地。

中壢場區：文興路與東芝路間農地。

蘆竹場區：山外路與外社街路口旁農地。

大溪場區：月眉路兩側農地。

圓光寺場區：圓光一路與環保路路口旁農地。

龍潭場區：上林自行車步道週遭農地。

平鎮場區：石門大圳過嶺支渠休憩步道週遭農地。