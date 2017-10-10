超奇妙職業 「說菜員」大曝光！

2017-10-10 08:30

〔記者陳怡君／台北報導〕吃飯也能長知識！中菜博大精深，不少五星級飯店現在都增設了「說菜員」這個另類職位，讓食客一邊品嚐佳餚之餘，還能一邊聽故事、增添食趣，藉由滿桌菜餚穿越歷史，了解古代宮廷菜背後的奧秘與典故。

翠玉白菜、肉形石、弦紋鼎……，這些藏於台北故宮的經典文物，竟然全變成餐桌上的佳餚。以「國寶宴」著名的故宮晶華，於2014年起增設「說菜員」一職。上菜不只要向顧客介紹料理做法、怎麼品嚐，就連菜色背後的典故與歷史，也得瞭若指掌。

故宮晶華說菜員蕭翔文表示，說菜員正式的名稱是「食藝文解說員」，想成為一名食藝文解說員，基本要件是必須對食物有興趣、對藝術有熱情、在語文上也必須有一定造詣，除此之外還得大量閱讀歷史資料，對每道料理背後的典故也都必須清楚了解，才能透過「說菜」的魅力，讓每道菜活過來。

以故宮人氣文物翠玉白菜為例，蕭翔文解釋，這件文物其實是清光緒皇帝的妃子瑾妃之陪嫁嫁妝。「白菜上的青色跟白色，有清清白白之意，代表女子嫁到皇室是有清白的身家；白菜葉片上的螽斯與蝗蟲，則屬於叫聲嘹亮、生命力強盛的昆蟲，因此帶有多子多孫、為皇室添後代的寓意。」

而故宮晶華選用本土娃娃菜，只選菜葉晶瑩剔透、有完美白綠漸層的「特選品」來擬真還原這道經典文物，以火腿和高湯汆燙入味，再搭配干貝OX醬，最後擺上櫻花蝦代替真品上的螽斯與蝗蟲，讓陳列於博物館的翠玉白菜，活靈活現變成眼前的國寶菜。

最後，蕭翔文表示，他常以「這世界上有說不完的故事，也有學不完的知識」這句話來自勉，平時除了會多閱讀文史類相關書籍，也會報名參加故宮博物院的中英文導覽，聽聽同一件文物別人怎麼「說」，藉著不斷充實自己，說出一口引人入勝的好菜。