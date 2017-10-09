雙十國慶天氣變更好 南海熱低壓恐成颱

明（10）日，各地大致是多雲到晴的天氣，水氣比今天更少。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-09 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕明（10）日，各地大致是多雲到晴的天氣，全台高溫都會突破33度，西半部還有可能來到36度。位於南海的熱帶性低氣壓雖有可能會發展成輕颱，但氣象局預估明晨有消散可能，對台灣沒有影響。

《中央氣象局》預測，降雨方面，明白天水氣更減少，各地大致是多雲到晴，東半部也有機會透光，但偏東風影響下，迎風面偶爾還是有局部短暫陣雨，在基隆北海岸、大台北東側及東半部地區活動建議攜帶雨具備用，午後中南部山區附近亦請稍留意局部雷陣雨；晚起東北風略增強，迎風面水氣將稍增、降雨機率提高，晚間戶外活動亦請留意天氣變化，建議前往台東欣賞國慶煙火的朋友準備雨具。

溫度方面，大台北及東半部高溫約33度上下，其他西半部地區受背風沉降效應影響，高溫上看35、36度，天氣晴朗炎熱，外出請注意防曬和補充水分以防中暑。

今、明兩天台灣北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區仍易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪較大，海邊活動及海上作業請注意安全；南海之熱帶性低氣壓今日下午位於海南島南方約150公里之海面上，將持續往西朝越南前進，期間雖有機會發展為輕度颱風，但預計明晨進入越南陸地後就會逐漸減弱、消散，對台灣附近天氣無影響。

空氣品質方面，明日中部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。

明日大台北及東半部高溫約33度上下，其他西半部地區受背風沉降效應影響，高溫上看35、36度。（圖擷自中央氣象局）