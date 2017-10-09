全家就是我家 我家變成孔雀園

顏國明喜歡孔雀，也在經營的便利商店後方成立孔雀園。（記者陳冠備攝）

2017-10-09 20:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮原斗地區上有一家開業2年的全家便利商店，平時車來人往，最近卻突然成為打卡新地點，原來店家把商店後方草坪整理，圈起籠子飼養孔雀，孔雀開屏時引人圍觀，也成為店裡的吉祥物。業者顏國明表示，養孔雀十多年，覺得孔雀開屏很優美，也能讓遊客欣賞放鬆心情。

顏國明表示，該地原是無人居住的廢棄平房，後方是一片荒蕪的樹林，入夜後常顯陰森，2年前向地主承租，將平房改建為便利商店，樹林也慢慢整平為大草坪，整理後發現草坪還是空蕩蕩，為增添生氣，想起家中養了十數隻孔雀，每當孔雀開屏時特別引人入勝，如果在這裡增設孔雀園，也能讓旅客購物休憩時有好心情，於是從今年5月開始飼養3隻，1公2母的藍孔雀。

顏國明說，店面前方很明亮，可是店面後方黑壓壓，所以孔雀園成立後，找了友人來進行牆面彩繪，一片花海依傍在中央山脈前，孔雀歡愉開屏，一旁還有稀有的白孔雀伴舞，這情景就像是自家養了十多年的孔雀園，充滿吉祥氣氛，而且店面位在路口，也有鎮宅避邪功效。

店長顏宜珍說，自從養了孔雀，畫了孔雀圖後，業績有好轉的現象，而且一旁閒置貨櫃也彩繪成3D恐龍、向日葵跟在冰室的企鵝，逼真圖像引起不少民眾目光，意外成為二林地區拍照打卡的新地標。她也呼籲遊客，孔雀屬於猛禽，觀賞時手千萬不要碰觸網子，不然被啄到很痛的。