冒名中國合作案 馬偕：與宣捷生技合作僅限台灣

2017-10-09 20:17

〔記者吳欣恬／台北報導〕亞洲大學附屬醫院副院長林璨日前遭馬偕醫院指控持「假名片」到中國洽談設分院，林璨昨天以書面聲明強調，聯繫建院的名片是宣捷生技公司印給他的。今天馬偕醫院坦言，和宣捷生技確實有合作關係，但僅限在台灣，未涉及中國。

宣捷生技總經理宣昶有是聯電榮譽副董事長宣明智的兒子。馬偕醫院院長室主任范紀鎮表示，馬偕醫院和宣捷的合作案有3件，首先是2012年至2013年，宣捷作為馬偕院創新育成中心輔導廠商的合約；其次是2016年至2019年，同樣也是創新育成中心輔導廠商的合約；最後一次是今年中至2019年，宣捷生技承租馬偕醫院淡水分院綜合研究大樓7樓的50坪空間作為幹細胞中心的租約。

范紀鎮指出，馬偕院創新育成中心內，類似宣捷生技的輔導廠商多達30、40家，宣捷生技並不特別。馬偕醫院輔導這些廠商研發醫療器材或耗材等產品，開發成功上市後的營業額，馬偕醫院可以抽成，這類合作雙方都能獲利，各家醫院也都有類似的合作案，很常見。

馬偕醫院董事長劉伯恩強調，馬偕醫院和宣捷生技的合作僅限台灣，並沒有包括中國，他也直言「不是簽約合作，對外就能代表馬偕醫院」。

劉伯恩說，中國一直有許多業者來馬偕參訪，其中高達9成都有意與馬偕醫院洽談合作，但馬偕醫院一貫回應都是樂觀其成，要程序完備後才會規畫。合作計畫要看可行與否，經董事會核備後，再談進一步的授權，而且馬偕醫院身為醫學中心，受衛福部管轄，和中國合作一定會非常謹慎。

而和林璨合照的馬偕醫院董事吳千住和副院長陳持平兩人則持續神隱。劉伯恩說有傳訊給吳，但被已讀不回，而因為吳赴中非公務行程，因此目前董事會將合照一事界定為吳的個人行為。而院方也表示，創新育成中心相關事務多由陳持平主導和接洽。

2016年9月15日馬偕醫院前院長楊育正和現任院長施壽全的交接儀式，宣明智、宣昶有父子和鴻海集團郭台銘高調出席，當時也對現場媒體提及有意和馬偕醫院合作。對此院方表示，「就是生意人攀關係」，馬偕醫院也無法拒絕有意出席的人。