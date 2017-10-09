桃園萬旗飄揚勝景 國慶連假新亮點

國慶日將至，桃園國旗屋已經完成1萬3000多面國旗布置，桃園市議員謝彰文（中藍衣者）表示，國旗屋壯觀的景致，讓許多親戚朋友來訪時都指定參觀，這段期間她也常常化身為導遊，帶著好朋友到這裡拍照留念。中央社

2017-10-09 19:28

〔中央社〕明天就是國慶日了，每年都會自辦升旗典禮的桃園國旗屋已經完成布置，1萬3000多面國旗迎風飄揚，壯觀場面吸引許多民眾利用連假前往拍照打卡，也成了桃園市國慶假期的新亮點。

桃園市平鎮區忠貞新村國旗達人張老旺今天受訪表示，今年有善心民眾發現雙十慶典的國旗布置較少，熱心捐贈3000多面國旗，再加上他自費購買的1萬面，不但順利完成國旗屋的裝飾，一旁的雲南文化公園還設置一座國旗隧道，讓今年的活動更有看頭。

張老旺說，他自費辦理國慶升旗典禮20多年未曾中斷。自己對國旗的愛，源自於當年大陸戰亂時，母親曾縫製一面國旗，要父親在失聯時，可在駐紮地高掛這面國旗為記，當一家人在台團聚時，父親手中還緊握著國旗。

因此，他說，對國旗有著一份難以割捨的情感。今年的國慶升旗典禮也將如期舉行，明天上午9時集合，10時準時升旗，歡迎民眾一起參與。

目前已經完成1萬3000多面國旗布置的國旗屋，旗海飄揚的勝景，也成了國慶連假吸引遊客駐足拍照的新亮點。

桃園市議員謝彰文表示，國旗屋壯觀的景致，讓許多親戚朋友來訪時都指定參觀，這段期間她也常常化身為導遊，帶著好朋友到這裡拍照留念。歡迎民眾在光輝的10月造訪國旗屋，一起感受國旗飄揚的壯觀景象。