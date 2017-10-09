「回憶94讚」 原來民國60年車牌長這樣....

「監理線上檔案展」的老照片中，可看到民國66年警察取締計程車違規，當時車牌為前面有「省」字，後面再加上4個數字。（記者陳建志翻攝）

2017-10-09 18:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中區監理所為讓民眾認識從民國35年來監理業務變革，蒐集與民眾權益密切相關文物，近日推出「回憶94讚－監理線上檔案展」，率先推出「車牌篇」，讓民眾跟著老照片搭乘時光隧道，一窺車牌至今6個階段的變革，未來還將陸續推出行照篇、駕照篇、老舊照片篇等，讓民眾瞭解71年來監理業務的演變。

台中區監理所所長李輝宏表示，監理業務包括車輛、駕駛人、運輸業管理、稅費徵收、交通違規裁罰等，與民眾權益密切相關，其中牌照是車輛的識別證，民國35年5月1日起由各縣市政府辦理汽車總登記，民國36年1月汽車及駕駛人管理才由台灣省公路局接管，而從民國35年至今已歷經6個階段變革。

李輝宏所長指出，民國35年到60年是第1階段，當時台灣省的號牌上開頭是「15」，上面還標示了使用年份（如「59-60」字樣）；民國61年到66年為第2階段，汽機車號牌改成加上「省、市」代號編定；第3階段民國67~72年代，號牌採數字編碼，汽車6碼、機車7碼，且取消號牌使用年度及省市編碼；第4階段民國72到80年代，汽機車號牌全部改成前3後4的數字編碼，號牌上還加註監理所的名稱；民國80年到101年因號牌不敷使用，且一長串數字不易記憶，改成英文字母和阿拉伯數字並用；101年至今則去掉易混淆的英文字母「I」、「O」和「4」以及不雅諧音。

台中區監理所指出，早年汽車不普及，是社會地位的象徵，民眾從線上檔案展老照片，就可看出時代的變遷，及各階段牌照編排的趣味，歡迎民眾上台中區監理所官網瀏覽。

「監理線上檔案展」的老照片中，可看到民國60年時，民眾以計程車當禮車，車牌前面的「15」字樣，代表台灣省管轄。（記者陳建志翻攝）

「監理線上檔案展」的照片中，可看到車牌不同階段的演變。（記者陳建志翻攝）