當烏魚子遇上法國麵包 健康烘焙、創意加分

甜點為鮮果卡士達，還加上冰淇淋。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-09 19:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉南藥理大學與美國小麥協會等單位合作，今天舉辦酸老麵（sourdough）健康烘焙推廣活動，現場還安排實作示範，包含巧巴達、佛卡夏、貝果、可頌…，配料上則是和風鮮蝦、香蔥烏魚子，以及目前流行的紅藜等，巧妙運用創意，讓歐式麵包與在地食材結合後，也可以很有本土味。

嘉藥餐旅管理系副教授吳昆崙表示，以天然發酵的酸老麵來烘焙，對人體好處多，除了強化全穀與高纖類的吸收之外，也能促進礦物質的可利用性，以及增加葉酸與維生素B群，還有影響澱粉的代謝、維持腸道健康等，值得推廣。

在今天的活動上，共示範了9道酸老麵的麵包創意做法，由吳昆崙與知名酒店主廚魏紹璞合作設計，走歐風路線，另外還有美式小麥粥、古巴三明治等，現場開放品嚐。

系列的烘焙作品，由魏紹璞解說，有義大利巧巴達與佛卡夏的羅馬乳酪肉醬、番茄卡普列茲，以及鮭魚貝果、烤雞可頌、紅藜麥吐司、和風鮮蝦洋芋，還有香蔥烏魚子結合法國麵包等，都頗具創意。

飯後甜點則是鮮果卡士達，校方還特地加了1球冰淇淋，更添風味，與會者對於兼具健康、口感、視覺等享受的酸老麵創新美食，都稱許不已。

這場推廣活動，嘉藥也邀請了吳鳳科大、小麥協會、麵粉業者，以及台南市政府衛生局等進行專題演講，產、官、學界上百人參加，氣氛熱烈。