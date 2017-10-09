國慶連假第3天湧現車潮 國1國3國5多處壅塞

國慶連假第3天，國道中山高北上已經出現壅塞車潮，與南下稀疏車流形成對比。（記者陳冠備攝）

2017-10-09 18:36

〔記者陳宜加／台北報導〕國慶連假第3天，高公局表示，西部國道下午3時開始出現北返車潮，壅塞路段包括國1北上西螺服務區至西螺、北斗至員林、台中至大雅、新竹至湖口；國3南下安坑至中和、北上南雲至南投、中投至烏日、沙鹿至中港系統、關西服務區至大溪等。

國5也從下午2時起湧現北上車潮，高公局中午開放大客車通行國5北上宜蘭至頭城路段路肩，並啟動主線儀控管制。截至下午5時，國道總延車公里為75.4百萬車公里，預估全日交通量為113百萬車公里。

高公局指出，下午國3北上90.3公里、國6西向1公里及2公里等多處發生交通事故，造成後方車流回堵。交通部政次王國材今天下午前往高公局交控中心，慰勉值班人員發揮敬業精神，犧牲連假謹守崗位疏導交通。

明天為國慶連假最後一天，高公局預估，國道總延車公里為99百萬車公里，預計中午過後將湧現北上車潮。下午國5北上頭城至坪林路段可能發生車多壅塞現象，建議用路人多利用明日（10/10）6-11時通行費7折之減價時段使用國道，以避開壅塞及享受通行費優惠。

明天國道交通疏導措施包括單一費率、差別收費、0至5時暫停收費、匝道儀控及開放路肩等，國5高乘載管制並將視交通狀況機動開放大客車行駛路肩及實施主線儀控管制。