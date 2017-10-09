用街舞學歷史 300青年追思「巴克禮」

台南舞團OA Studio召集300位市民，在巴克禮紀念公園拍攝街舞短片。（OA Studio提供）

2017-10-09 18:59

〔記者邱灝唐／台南報導〕300位愛跳舞的市民在台南當地舞團OA Studio召集下，在巴克禮紀念公園拍攝街舞短片，宣傳10月19日的「2017台南和平紀念日」。舞團負責人黃慶源表示，他要用自己的方式紀念偉大人物。

OA Studio今年與台南企業文化藝術基金會、台南市巴克禮紀念公園永續經營協會合作，召集300位市民經過一個月的練習、運用空拍機拍出「看見巴克禮」街舞短片。黃慶源表示，之前曾用「看見台灣」的方式記錄億載金城的美，發現空拍能展現不一樣的面貌，因此這次也採用同樣的手法。

對於這一次的紀念主題，黃慶源也笑著說，在合作之前對長老教會的英籍傳教士巴克禮並不了解，直到深入研究才知道巴克禮曾於日軍包圍台南城時，接受仕紳懇求，在黑夜中涉險走向日軍營區，進行和平交涉、解除危機；黃表示，他從以前就喜歡看歷史人物的事蹟，只是討厭學校死板的教學方式，所以這一次當然要用自己的方式，表達對巴克禮的追思和感謝，身為舞團負責人的他，當然要用街舞來呈現，而且成員從國小一年級的學生到年輕媽媽共300人，除了呈現氣勢之外，另一方面也能讓街舞普及化，同時打破過去的刻板印象，跳舞也能對做公益，為社會帶來好的影響。