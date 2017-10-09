挑戰澳洲世界太陽能車賽 聖約大、高應大3000公里硬仗

聖約翰科技大學、高雄應用科技大學組隊研發「阿波羅八號」，參加在澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽」。（聖約翰科技大學提供）

2017-10-09 19:05

〔記者李雅雯／新北報導〕「2017世界太陽能車挑戰賽」（World Solar Challenge）現正在澳洲進行，台灣由聖約翰科技大學（聖約大）、高雄應用科技大學（高應大）組隊「阿波羅車隊」出賽，8日一早從澳洲北領地達爾文（Darwin）出發，將縱跨澳洲荒漠，預計10月13日抵達終點南澳阿德雷德（Adelaide），全程共計3021公里。

世界太陽能車挑戰賽系列賽事於10月8日到15日在澳洲舉行，聖約大和高應大共同研發「阿波羅八號」參加賽事項目為「巡航級」（Cruiser Class），強調太陽能車在外觀、內裝上都需貼近一般車輛市場，具備商業化、量產製造的潛力和實力，評分上列入車內舒適度、電力使用效率等多個項目。

聖約翰科技大學校長艾和昌是這次出賽車隊指導教授。艾和昌表示，為了備戰該次比賽，去年就開始分工籌備，聖約大學生主辦電力系統、外觀設計等項目；高應大學生負責車體模型打造，以及避震懸吊系統等，賽事路徑有些類似越野車行走的險惡地形，尤其需要注意避震懸吊系統，整個團隊包括老師和學生，共計28位打造出「阿波羅八號」；預計本週五可抵達終點，期待能為台灣爭光。