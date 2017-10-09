昔日當學徒遍學楷行隸篆草字體 吳明昌如今教書法當志業

吳明昌（中）與學生舉辦書法展。（記者洪臣宏攝）

2017-10-09 20:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕吳明昌是高雄地區第一位拿到消防署全國攝影比賽義消，也是生態攝影家，作品無償提供生態教學，年少當廣告印染學徒時，苦學書法各種字體維生，如今把教導書法當志業，帶領樂齡學生重拾毛筆修心養性。

吳明昌首度在高雄地區舉辦「吳明昌師生書法展」，即日起在高雄市立社會教育館展出至17日，師生55人展出145幅作品，吳明昌還拿出珍藏的文房四寶展示。

64歲吳明昌說，當學徒時電腦還不普及，各種字體必須透過書法來表現，為了謀生，他靠著舊書攤上的書法範本「無師自通」，楷、行、隸、篆、草等字體都有鑽研，後來在仁武、三民及鳳山區成立書法教室，並在附近小學免費教導學童基礎書法。

當時學校的學習材料由書法志工提供，後來因學校不重視而逐漸退出，吳明昌感嘆說，曾教導一名過動兒學生，後來也能寫得一手好字，因而他把教書法當成志業，鼓勵樂齡族學習，曾收過78歲的學生，20餘年來學生累計有5、6百人。

吳明昌出身台南將軍區，年輕時就用鏡頭關切故鄉環境生態，特別是黑面琵鷺等水鳥生態，並將照片提供給黑琵保育中心及學校等使用，也為消防局（前高縣）紀錄救災實況。