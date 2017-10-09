拿鋤頭的手持畫筆耕耘紙上 東香阿公阿嬤樂當梵谷

2017-10-09 17:37

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市稅務大樓藝文走廊12日展出千歲畫展「高齡者的藝術天賦」，由21位東香社區關懷協會的長者展出43件作品，躍然於畫紙上的不只是色彩揮灑，更是阿公、阿嬤的人生體悟，每個阿公阿嬤都成梵谷阿公、阿嬤。

新竹市東香社區關懷據點規劃課程，鼓勵長者培養興趣，其中有超過8成的阿公、阿嬤一生從未拿過畫筆，有的長者連寫自己的名字都不太熟悉，自稱是「青瞑牛」，把畫筆比喻做鋤頭，在畫紙上努力耕耘，將人生感觸沉澱，透過色彩、線條、構圖，讓人生下半場轉成拿畫筆。

稅務局局長范春鑾表示，東香社區關懷據點的阿公、阿嬤，對繪畫原是陌生的，經過教授的指導，大家鼓起勇氣、努力創作，用樸實的心呈現在畫紙上，短短不到半年，產出近百幅渾然天成的畫作，更難能可貴的是，還有3位是高齡80歲以上的長者，這次畫作聯展是許多「新竹梵谷阿公、阿嬤」的人生初體驗。

稅務局表示，此次畫展緣起於關懷據點志工與名藝術家朱麗麗教授的偶遇，由朱麗麗與藝術教育大師梁秀中透過藝術美學講授畢卡索及梵谷的畫作，鼓勵東香社區的長者們發揮想像力，勇敢作畫。

稅務局表示，這次的畫展自12日起到11月8日，在稅務大樓藝文走廊展出，邀請市民來看看梵谷阿公阿嬤的藝術創作。