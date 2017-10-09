舊城大同108再生基地 夜景成竹市打卡夯景

新竹市舊城大同108基地的夜間照明最近亮起來，已成民眾熱門的打卡夯景。（記者洪美秀攝）

2017-10-09 17:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動舊城區與老屋再生轉型計畫，其中大同108再生基地已完成夜間照明計畫，替傳統日式洋樓點燈，透過燈光串接方式，成為遊客拍照打卡熱門夯景，也為傳統街區注入新意，讓市民在夜間也能一窺舊城區建築美感及色彩。

新竹市府表示，這次夜間照明計畫，針對大同108再生基地洋樓圓弧立面，依照不同時段，夜晚（6點到10點）、深夜（10點之後），區分主、次層次，夜晚時段採全棟牆面投射燈光效果；深夜時段時，牆面燈光熄滅，外牆以柱燈展示，採節能高效LED燈具，在建物四周設置投光燈，打亮日式洋樓立面，凸顯立面弧形、騎樓柱樑以及門窗漸層明暗。

市府表示，大同108舊城再生基地的前身是知名老字號「新陶芳餐館」，日治時代5層洋樓，過去曾是閒置60年的老屋，市府去年著手改造為多功能空間，規劃舊城有感節、社區故事箱、社區設計展等系列，營造成為市民「與城市對話」的場域。未來透過LED燈具夜間照明，搭配建築美學呈現不同時段、不同層次的燈光藝術，夜晚漫步舊城區時可體驗不同之光影流轉；舊城區1平方公里內有全國密度最高的古蹟群，大同108舊城再生基地夜間燈影加上新竹州廳、影像博物館等，展現出舊城新生面貌，歡迎市民、遊客前來體驗。

大同108舊城再生基地周邊，近年來已轉型成新興文創基地，文創商店、精緻小廚、特色料理逐一設立，為老街注入活力。鄰近除城隍廟商圈外，自大同路出發，經東寧宮、中正台及國際商圈，串聯百年新竹火車站，匯流許多潮流文化、服飾、小吃等店家，途中還可欣賞帶有幽靜風情的護城河畔，已成為新竹舊城區夜間步行廊帶，鬧中取靜。

市長林智堅說，市府將推動「步行城市」計畫，包含改善東門城、城隍廟周邊環境，隆恩圳與護城河銜接步行空間，綠園道與隆恩圳銜接步行空間，汀甫圳學府路與新竹公園市民廣場改造等六大亮點，且已納入前瞻城鄉建設「城鎮之心」計畫，未來將串聯新竹市既有人文環境、空間結構與文化傳承，積極打造人本友善城市，成為適合民眾與旅人步行休憩的城市。