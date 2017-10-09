新發貳號貨輪離奇失聯 海空搜索迄今無所獲

新發貳號貨輪離奇失聯。（航港局提供）

2017-10-09 17:00

〔記者陳宜加／台北報導〕高雄港籍雜貨輪「新發貳號」，預報6日晚間10時返台北港，船東於7日凌晨1時未見返航亦聯繫不上該輪，遂向海巡署報案。交通部航港局接獲通報，即刻啟動應變機制，協調搜救單位進行搜救，同步透過海岸電台與漁業電台廣播請航行船隻協助查察，歷經3日搜救總計出動5艘大型艦艇、8艘小型巡邏艇、空偵機12架次、岸際巡邏車28車次，惟仍未發現該船蹤跡及船舶漂浮物與油漬，亦未接獲該船遇險系統之遇險信號，相關搜索並向船東及家屬說明，在屆滿黃金72小時前仍協調搜救單位持續進行搜救。

航港局表示，新發貳號於6日下午3時40分出台北港前往馬祖，晚上7時許在船上以手機聯絡指稱冷凍櫃發電機異常，為避免貨損將折返台北港，原預計6日晚間返回台北港靠泊，船東在等到7日凌晨1時許，發現該輪並未向臺北港報到，也呼叫不到該輪，聯繫手機也不通，遂向海巡署報案。海巡署獲報後即通報航港局，同時依據海難災害防救業務計畫啟動救援任務，指派北部機動隊、淡水海巡隊、新竹海巡隊艦艇趕往搜索。

航港局啟動應變機制協處，由國搜中心調派空勤總隊、國防部直升機投入搜尋，發動基隆海岸電台與漁業署基隆漁業電台廣播附近海域作業船隻協尋。但由於鋒面過境，海象瞬息萬變，海巡署艦艇一度因惡劣海象而被迫暫停，但於海象稍有好轉後立即恢復搜索。

海空搜索作業自10月7日凌晨啟動後，在8日凌晨於桃園竹圍曾拾獲救生筏，經聯繫船東，確認非屬新發貳號；歷經2天的搜救後，海巡署海洋巡防總局於10月9日10時在淡水海巡隊召開說明會，家屬一度傳來好消息表示已可輾轉聯絡到船上人員，船舶係因失去動力現在大陸等待拖救回金門等，惟經確認該船並非失聯的新發貳號貨輪，而是另一艘船，讓家屬空歡喜一場。

航港局表示，新發貳號於民國76年3月下水，船齡30年，於100年10月由運達海運股份有限公司向華隆海運股份有限公司購得。該船有6名船員，載有4個冷凍櫃與移動式發電機，無超載航行，最近一次檢查在106年6月29日，適航性符合規定。航港局將持續與搜救單位協調聯繫進行搜救任務，如有消息將適時向外說明。