屏東墾丁北返車潮湧現 往台東看國慶煙火車多

恆春墾丁的北返車潮今天浮現，警方祭出調撥車道。（記者陳彥廷翻攝）

2017-10-09 16:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明天才是收假日，但疑似預期心理發酵，屏東往返墾丁的省道台26線及台1線在今天下午浮現人潮，所幸趕往台東看國慶煙火的車潮上午已爆發過大量，加上道路分流，並未強碰回堵，但兩個省道的北上車道都已被塞得水洩不通，警方預計4點半將祭出調撥車道。

據警方統計，今天早上也有不小的南下車潮，不過在台9線（南迴公路）就轉往台東，因為前往台東旅遊、觀看國慶煙火的人潮，比率高達7成，但整個南下的車輛下午開始減少。

早上11點開始，從恆春、墾丁北返的車潮開始浮現，1小時達近2500輛高峰，從恆春、車城北往楓港再到枋寮、南州，車輛全浮現。

枋寮警方表示，因應車流暴增多，於台1線441Ｋ中山路口到436.5Ｋ的建興五岔路口，今天下午4點半後完全後實施調撥南下車道供北上車流行駛，並視車流調整；若有左轉進枋寮請需求者，配合告示改道行駛枋寮陸橋便道下方，另外南下部分，台1線永翔路口因應五岔路口封閉，所以所有南下的車輛在右轉永翔路口左轉接台17線南下，請駕駛人配合改道並依照員警指揮行進。

恆春墾丁的北返車潮今天浮現。（記者陳彥廷翻攝）