幸福親子藝文季週六開鑼 高美濕地夕照下聽交響樂

2017-10-09 16:47

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌整合民間力量，將於10月14日至11月12日舉辦幸福親子藝文季，14日開幕活動特別邀請國台交附設管樂團，在高美濕地風車大道，演奏迪士尼、宮崎駿等音樂與台灣民謠，讓民眾可以一邊欣賞高美濕地的美麗夕照，一邊聆賞悅耳的交響樂，感受台中海線夕陽之美與浪漫，機會難得。

由蔡其昌跟海灣故事協會共同主辦的幸福親子藝文季，14日禮拜六將在高美濕地風車大道正式登場，且規模一年比一年擴大，活動一年比一年精彩。今年為期1個月的親子藝文活動，將於每個週末在台中海線多所國小，甚至夜市舉行，由紙風車劇團、藝術卡車、大開劇團、好玩劇團、身聲劇場、小青蛙劇團等帶來精采表演。

蔡其昌表示，當初舉辦幸福親子藝文季的目的，就是希望整合民間的力量，協助提供文化落差的偏鄉地區幼童，有就近欣賞及參與藝文活動的機會，同時增加親子相聚的時間，讓親子一起看表演、玩樂與學習。

這次比較特別的是邀請國台交到高美濕地演出，舞台將採取鏤空方式，讓民眾可以一邊聆賞優美樂音，一面觀賞高美濕地的美麗夕照。

14日當天，活動從上午9點就開始，由YOYO哥哥姊姊開場，還有農夫市集、園遊會等親子活動，傍晚則是國台交的演奏，讓民眾可以在國際級的觀光勝地-高美濕地聆賞交響樂，是高美濕地的第一次，也是國台交的第一次。