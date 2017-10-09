連假清衣櫥 賣二手衣送愛育幼院

2017-10-09 16:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東有服飾業者利用國慶連假店休4天，從網路號召民眾出清二手衣，所有正版韓國進口服飾，以2、3折的價格重新標價出售，捐衣民眾不僅可拿回一半的賣衣所得，另外一半捐給屏東高樹青山育幼院，清衣櫥又能做愛心的雙重美意獲得廣大迴響，短短4天就賣出近300件二手服飾。

服飾業者李嘉珊表示，現在正值服裝換季，很多人都有出清衣服的困擾，尤其許多8、9成新的衣服，捨不得丟到舊衣回收桶裡，透過網路轉售又不一定賣得出去，所以他們舉辦義賣，幫顧客把衣櫥裡的衣服變現金，一方面可以讓顧客又有錢買新衣服，一方面還可以做愛心。

業者透過網路號召，共募集了近500件的正版韓貨服飾，除了無償提供場地，也為二手衣重新貼上標簽，原本逾千元的韓國正版衣服，全部變成百元商品，連假期間吸引不少民眾搶購，短短4天就賣出近300件服飾。

李嘉珊說，有許多善心會捐贈物資、衣服到育幼院，實際走訪後，發現育幼院內院生還有醫療、教育的需求，現金是最實用的，兩年前曾舉辦過義賣活動，當時捐了3萬元到育幼院，雖然金額不高，但都是滿滿的心意，今年預計捐款可以突破5萬元。

青山育幼院表示，目前院內共有23名院生，從學齡前到高中都有，特別感謝服飾業者與民眾的愛心，慷慨伸出援手溫暖社會角落。