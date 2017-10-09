台東明晚國慶煙火天氣涼爽 傍晚可能有小雨

國慶煙火明晚在台東施放，台東氣象站表示，明天氣溫在26度左右，民眾出門會感到些許涼意，要注意保暖。目前兩萬多顆布彈已大致完成。（記者張存薇攝）

2017-10-09 16:20

［記者王秀亭／台東報導］國慶煙火明天晚間在台東市卑南溪出海口、台東活水湖外側施放，但這兩天受南方熱帶性低氣壓外圍雲系影響，有陣雨或雷雨，台東氣象站表示，明天降雨量會比今天更少，傍晚可能會下一點小雨，不會持續太久，只是氣溫稍涼，民眾記得帶薄外套保暖。

國慶煙火今年移師台東施放，從連假第一天起，就有不少民眾到台東旅遊，準備觀看國慶煙火，只是東北季風加上菲律賓海面的熱帶性低氣壓外圍雲系影響，台東從昨天起就降下陣雨，晚間還出現較大雨勢，民眾不免憂心看不到國慶煙火。

台東氣象站表示，今天雨勢已較昨天緩和，明天還會更少，東北風風力約2級，氣溫在26度左右，民眾出門會感到些許涼意，要注意保暖。

為使施放順利，台東縣政府明天實施交通管制，馬亨亨大道的中華路至浙江路段為徒步區，從中午12時至24時車輛不得進入；浙江、四維、臨海路至馬亨亨大道間，從下午2時起車輛不得進入；浙江、中正、臨海路至馬亨亨大道間，則是車輛須改道通行；台東大堤防汛道路自晚間6時至9時不開放車輛、行人通行；台11線中華大橋北端與台11乙線岔口至臨海、四維路口間，是從晚間6時30分至9時，不開放車輛、行人通行；中華大橋南端則是從中午12時起，車輛禁止進入中華路。

縣府另外規劃免費接駁專車，明天下午2時起有3條接駁路線，分別為台東火車站線、台東航空站線及台東轉運站線，36輛大巴士採循環接駁方式，約10至20分鐘就有1班車。