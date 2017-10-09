雲林國際偶戲節好戲連台 場場爆滿

「Yunlin Fun Tour外國學生體驗團」在雲林布袋戲館和cosplay合照。（記者廖淑玲攝）

2017-10-09 16:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不必擔心塞車、疲勞駕駛，雲林國際偶戲節好戲連台，碰上雙十連假場場爆滿，今天首演的以色列、韓國劇團叫好又叫座，阿忠布袋戲邀來藝人李炳輝人偶合一演出「流浪到淡水」場場都贏得滿滿喝采，陪伴遊客歡度連續假日。

7日開幕的雲林國際偶戲節，活動期間多達5國及台灣共123場國內外偶戲匯演、競技，值得全國民眾即日起至14日相招到雲林「看好戲」，今天碰上連假第3天人潮爆滿，雲林布袋戲館館長楊日申說，偶戲節開幕以來該館平均單日人潮都破6000人，打響雲林布袋戲故鄉的名氣，每一場都精彩，歡迎共襄盛舉。

今天在雲林布袋戲館登場的有以色列遠方劇場「沒有像龍這樣的事情」，阿忠布袋戲「流浪到淡水」、泰國普吉島偶戲團「國際偶戲文化講座」、金曲歌王謝銘祐「偶戲露天電影院」，現場還有Cosplay表演，操偶師也都會和現場觀眾互動，讓戲迷大呼過癮。

另外為了讓國際學生體驗偶戲文化，認識雲林在地偶戲歷史；雲林縣政府推出「Yunlin Fun Tour外國學生體驗團」，邀請來自印尼、馬來西亞、香港、越南、蒙古等20名來自世界各國在台求學的國際學生參與認識雲林在地生活、文化與產業，並由布袋戲cosplay導覽，讓國際學生又驚又喜，對雲林留下美好印象。

阿忠布袋戲特別以藝人李炳輝精彩故事編寫「流浪到淡水」戲碼，並邀請「本尊」到場，來個人偶合一，連雲林縣政府文化處長林孟儀都專程迎接，吸引不少民眾到場一睹風采，李炳輝也高歌多首代表作回饋，令大批歌迷重溫舊夢，全場「安可」不斷。

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