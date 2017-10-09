中山高零星車禍不斷 彰化段成大型停車場

國慶連假倒數，國道中山高出現大量北上車潮，彰化路段車流緩慢，一度形成停車場。（記者陳冠備攝）

2017-10-09 16:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕國慶連假進入倒數，國道中山高從今日午後已經出現返北車潮，其中彰化北斗交流道到埔鹽系統更是出現走走停停的現象，猶如大型停車場，也因為用路人未能保持安全距離，一早就發生數起零星車禍，所幸都無人受傷。國道警方提醒，今明兩天埔鹽系統北上入口將封閉，用路人可利用上午6時到11時，國道通行費7折離峰時段北上，以避開車潮。

國道三隊交通組長賴協俊表示，今日早上彰化段北上車流量增加，接近11點時，在北上213公里處，接連發生2起事故，造成2台車與3台車追撞，所幸都無人受傷，初步調查出事原因都是駕駛未保持安全距離，車禍一度造成北上車流回堵，速度降到50公里，狀況即時排除後，車流速度也提升到80公里。

賴協俊說，中午後國道北上車流激增，從北斗交流道到員林交流道，台中系統到中港交流道間車輛走走停停，車速僅有30到40公里，預估車潮要到晚間才會散去，提醒用路人，今、明兩天埔鹽系統北上入口將進行封閉，請繞道行駛，也呼籲可利用上午6時到11時，國道通行費7折離峰時段北上，以避開車潮。

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