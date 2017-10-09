遇假日好難借！ 彰化火車站前YouBike真搶手

雙十連假第3天，彰化火車站站前公共自行車租借車，單車租借熱門，幾乎出現「無車」狀態。（記者張聰秋攝）

2017-10-09 16:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣公共自行車YouBike連假不好借？在雙十連假中，彰化火車站站前租貸站，從白天到晚上，單車都很搶手，常常會出現前一位民眾才剛完成還車手續，後一位民眾馬上就把剛停靠好的單車借走，周轉率高，突顯假日民眾和遊客對公共自行車的需求高。

根據彰化縣政府城市暨觀光發展處最新統計資料，8月份全縣YouBike總租借車次為19萬629次，平均每日借出6149次，每日平均周轉率為3.73次，單日最大周轉率為4.82次。

平日每日使用時段最高峰約在下午4時左右，假日則出現在傍晚5時，1週7天，週五的週休2日放假前1天，使用量居全週之冠，平均租借次數達7344車次，其次為放假後第1天上學上班日的週一，租借次數6641次居次高。

統計同時發現，8月份借出次數最高前10名，依序是彰化火車站前站（3萬9232次）、員林火車站前廣場（2萬3402次）、彰化高中（1萬1587次）、彰化縣立圖書館（7038次）、員林高中（6230次）、彰師附工（6022次）、員林農工（5875次）、彰化基督教醫院（3987次）、彰化火車站後站（3959次）、彰化縣政府（3899次）。

今天是雙十連假第3天假日，彰化火車站前站湧進外勞和遊客，還有搭乘火車、往返中南部和北部的乘客，他們不乏以YouBike做為短程的代步工具，方便也不用擔心進入市區會塞車，願意騎乘的人增加，直接反映在單車出租的情況。