巡山員承擔風險爆表 連2千元的加給都不給

2017-10-09 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕林務局在全國有一千多名巡山員，約8成是技術士任用的巡山員，2成是一年一聘約僱巡山員，但在如此險峻的環境工作，薪水卻只有26K起跳，做到老也不到34K。行政院人事行政總處以人事精簡為由，2005年取消正職，未再招考技術士，改採約僱制，連2千元的風險加給都不給，導致年輕人紛紛離職求去，目前最年輕的技術士也已經38至40了，也讓第一線巡山員怒批「政府重視山林喊假的」。

據《聯合》報導，雖守護山林的重擔落在一群技術士與森林護管員身上，但巡山員薪資從2萬6642元起跳，到老最多也只領3萬3908元，早年技術士屬於正職還有退休金，但自從2005年遭行政院取消後，連退休金都沒有了。

林務局副局長楊宏志表示，雖保衛山林需要面對毒蛇、虎頭蜂、山老鼠、黑道威脅等等，必須巡護、測量調查或造林地監工，常常奔走於山林中，比動物飼養員面對的風險更多，但動物飼養員每個月都有的危險加給，巡山員卻沒有。

多年前林務局就曾經替巡山員爭取過「危險職務加給」，行政院人事行政總處認為「頻率性」、「危險性」與警消不同，不予同意；這次羅東林管處巡山員意外，再次喚醒各界重視勤務安全。

一名羅姓巡山員說，日本森林從業人員感到榮譽，終生以此為志，但台灣政府卻是這樣對待被稱作「山林守護神」的巡山員，喊話希望政府能「給他們尊嚴」。