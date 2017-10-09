手搖冰淇淋中的食品科學 大學生返鄉推科普

2017-10-09 15:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「基本材料加上強壯的臂力，搖一搖就能製作出可口的冰淇淋！」今年國慶連假有一群在外地求學的屏東囝仔，利用課餘時間籌組「嘟嘟學堂」科普團隊，在連假期間回到家鄉，帶動地方孩子探索食物中的科學。

團隊發起人就是今年屏東高中的學測榜首林紘晟。高中畢業後，林紘晟成為台灣大學生物產業傳播暨發展學系學生，在課餘時間與高中時期的好朋友饒秉宸、張翔昱等人組成團隊，透過網路通訊軟體開會、設計課程，利用國慶連假在竹田鄉泰美圖書館開辦科普教育。

林紘晟說，成員們來自台大生傳系、成大心理系及中山大學電機系，雖然沒有人唸的科系與食品有關，但他們對食安問題都有同樣感受。

團隊表示，在這個講求便利的時代，現成食物唾手可得，琳瑯滿目的添加物更是讓人費解，他們希望帶動孩子探索食物中的科學，用自己的雙手、嘴巴探索，一方面增進科學知識，一方面也希望在食安風暴下，培養孩子們辨別食物的能力。

小朋友們用力搖動手中的杯子，透過鹽巴降低冰塊溫度，夾鏈袋中的冰淇淋混合物結冰，張姓家長表示，透過哥哥姊姊們的講解與帶動手作，可以讓孩子們知道食物的加工原理，這跟坐在教室內學習生硬的科學原理不同，孩子更容易親近科學。

林紘晟說，其實很多科學原理都要到國中、高中才會學到，團隊透過圖片、實作轉譯科學知識，所以課程不分年齡，連幼兒園中班的小朋友也能玩得很開心。