湄洲媽祖起駕回鑾 台中搭船返回

湄洲媽祖由神轎隊員抬起過台中港海關，準備搭船返回湄洲。（記者歐素美攝）

2017-10-09 15:17

〔記者歐素美／台中報導〕湄洲媽祖今天起駕回鑾，從台中港搭船返回湄洲，鴻海集團副總裁呂芳銘、吳惠鋒、總財務長黃秋蓮、財務長黃德才及總經理鄭弘孟，代表集團總裁台銘到場恭送；由於海象不佳，往返台中港與福建平潭的海峽號原訂9日停航，經信眾等祈求，今天順利在下午1點10分，從台中港啟航，只是較原訂時間晚了2個多小時。

台灣媽祖聯誼會榮譽會長顏清標及兒子立委顏寬恒護送湄洲媽祖進入台中港海關。（記者歐素美攝）

湄洲媽祖今天回鑾前，先到大甲鎮瀾宮駐駕，隨後在台灣媽祖聯誼會各友宮及大甲鎮瀾宮陣頭恭送下，至台中港旅客服務中心；梧棲浩天宮媽祖、陣頭，還有大批信眾則事先在台中港旅客服務中心等候，各陣頭在湄媽祖神像前進行參拜，完成送駕儀式後，湄洲媽祖與200多名團信眾，即搭乘海峽號賦歸。

湄洲媽祖的巡安旗進入台中港的海關。（記者歐素美攝）

郭台銘因人在海外，今天由呂芳銘、吳惠鋒、黃秋蓮、黃德才及鄭弘孟代表，到台中港恭送湄洲媽祖，部分主管並隨船送媽祖到湄洲；立委顏寬恒及前立委盧嘉辰、前彰化縣長卓伯源等也都到場恭送。

湄洲媽祖抵達台中港旅客服務中心，受到大批信眾熱情迎接。（記者歐素美攝）

湄洲媽祖廟董事長林金榜表示，這次湄洲媽來台巡安17天，非常圓滿成功，大家對媽祖都非常虔誠及熱情，這次來最大的感動，是台灣對媽祖信仰的程度非常濃厚，對大陸來的非常的熱心，真正體驗兩岸一家親，兩岸的情緣，尤其對祖媽的情緣是割不斷的，通過媽祖民間的交流，也促進了兩岸之間的互相了解，增加了友誼，媽祖也保佑閤家平安，和平發展。

各陣頭在湄洲媽祖前參拜，完成送駕儀式。（記者歐素美攝）

台灣媽祖聯誼會榮譽會長顏清標表示，天氣這麼熱，但大家都在台中港恭送湄洲媽祖，湄洲媽一定保祐台灣跟所有參加的人平安及身健康。

鴻海集團的主管焚香送駕湄洲媽祖。（記者歐素美攝）

林金榜說，原本天氣預報，因海上風浪大，9日船隻停航，但團員來台17天，大家一直祈求能按時開航，最後媽祖理解大家的心意，在今天順利開航。

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