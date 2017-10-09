信義快速道路竟是「一般道路」非「快速公路」！

信義快速道路是「一般道路」、非「快速公路」。（記者翁聿煌攝）

2017-10-09 14:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市陳姓民眾日前開車行駛台北市信義快速道路，由深坑往信義區方向，在文山隧道與象山隧道間的平面道路，被移動式三角架測速照相機拍到超速，陳男不服，主張前有超速照相的警告牌與測速相機距離不足「快速公路」規範的300公尺，警方則回覆，信義快速道路是「一般道路」、非「快速公路」，因此測速相機逾警示牌100公尺即可。

陳姓男子9月6日晚上11點30分許，開車行經信義快速道路，超過70公里速限，被移動式測速相機拍下，罰款1800元，陳男「中伏」覺得不服氣，印象中被拍照前並未看到有「前有測速拍照」的警告標誌，經警方回覆警告牌立於文山隧道北側出口，並距離測速相機140公尺，符合舉發規定。

陳姓男子主張，信義「快速」道路速度上限達70公里，且限制機慢車通行，應比照「快速公路」，警告標應設立於測速相機300公尺前，駕駛人才來得及反應減速，為何是比照「一般道路」，警告標誌只設於100公尺前？感覺警方故意在製造取締績效。

新北市交通局長王聲威指出，信義快速道路雖名為「快速」道路，但是並非中央興建的紅底白字「快速公路」，如台64、台65快速道路，雖然速限達70公里，且禁行機慢車，仍為北市的「一般道路」，需依照「道路交通處罰條例」當中的一般道路規定解釋及執法。