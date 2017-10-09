國慶花車明遊行 移民署「巨型地球」亮相

移民署花車以巨型地由為主軸。（記者王冠仁翻攝）

2017-10-09 13:32

〔記者王冠仁／台北報導〕一年一度國慶日即將在明天登場，屆時總統府前將有「國慶花車遊行活動」，此次內政部移民署也受邀參加，並在昨天舉行預演。此次移民署的花車設計以巨型地球呈現全球化概念，搭配新南向政策的東南亞諸國國旗，再由5位於各領域有傑出表現的外籍人士，擔任花車親善大使，完整呈現「展望國際 開創新局」的主題。

移民署說，此次參加遊行活動的移民署花車，以巨型地球為主軸來呈現全球化概念，巨型地球周邊則有參與我國新南向政策18國、與移民署簽訂人口販運備忘錄17國，共37面國旗環繞，傳達移民署積極參與國際交流合作的理念。

花車上則以象徵遷徙的候鳥，與蓋有入出境章戳之飛機與船入出國土，由移民官手捧移民署徽，象徵移民署守護著來台之移民及各國專業人才，讓外籍人士能懷著歡欣期待的心情進入台灣。

此外，花車後方有今年剛加入移民署行列的70名移民官生力軍，他們除具備英、日、韓、西、越、印、泰、俄、法、西語多國語言能力外。事實上，移民署中具有語言專長者共有1592人，更有1360人具備各級英語檢定資格；而移民署中具有博士學歷者有9人、碩士者574人，可見移民署人才「廣且精」。

移民署指出，除了花車「硬體」外，移民署也邀請今年取得我國身分證，原法國籍的南耀寧神父等5人擔任花車親善大使，讓民眾知道有許多外籍人士對於台灣環境十分嚮往。