馬公內灣水質改善 抽水工法增加循環 降低衝擊

2017-10-09 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕平靜無波的馬公內海灣，近年來因箱網養殖遊憩平台及牡蠣養殖等觀光產業大規模發展，加上單一潮口流速較差，無法自淨，出現底泥沉積及水質優養化等問題；環保署邀集專家學者及產業代表開會協調，決議以抽水工法進行改善。

近年來澎湖大力推動觀光產業，由澎南青灣、井垵延伸至菜園、前寮等馬公內海灣，成為箱網養殖、遊憩平台及牡蠣養殖密集區，但因內灣海域地形特殊，僅有單一潮口，所以流速較弱且水體交換率較差，面對內陸排放或海上遊憩廢水、養殖飼料、生物殘骸及排泄物等，出現底泥沉積及水質優養化等問題。

行政院環境保護署針對此議題，邀集國立成功大學、澎湖縣政府遊遊處、農漁局，澎湖縣議會，立法委員楊曜、馬公內灣所屬里長及社區發展協會理事長、海上平台業者及牡蠣養殖戶代表等共計32人，參與討論並評估有效改善馬公內灣海域環境現況，讓澎湖海域生態能永續經營。

由於內灣海域污染，除了陸、海域污染排放至內灣外，另外馬公內灣的特殊地理環境導致內灣海域自淨能力不足，因此會中決議透過以抽水工法改善內灣水質環境，除了能有效增加水循環、局部改善水質，降低環境衝繫，且對內灣養殖環境與水域靜穩衝擊較小，期待馬公內灣海域能持續保有良好的海洋環境品質，進而達到永續經營。