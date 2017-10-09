醫病》阿嬤顏面神經麻痺眼歪嘴斜 靠針灸終於「眉開眼笑」

阿嬤突顏面神經麻痺眼歪嘴斜，靠針灸終於「眉開眼笑」。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-09 12:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕78歲的阿嬤去年底有天起床，突然發現刷牙時水直接往左側嘴角流，細看鏡子竟然發現眼歪嘴斜，家人送醫診療，是病毒引起顏面神經麻痺，因顏面神經感覺評估值為零，醫師一度宣判難以恢復，家人不放棄，選擇中醫針灸治療，經近10個月的療程，阿嬤終於再度「眉開眼笑」。

如今的何姓阿嬤，顏面外觀看起來幾與正常人無異，但去年底她先是感覺左後耳側到下巴不時出現延伸性的抽痛，當時以為只是牙齒痛不以為意，沒想到2、3天後起床刷牙時，發現口中無法含水，水不自覺從左嘴角滲流，看鏡子赫然看見自己半邊臉垮下來，眼睛更無法正常閉合。

家人一度以為她中風，趕醫到醫院檢查，因阿嬤四肢活動性均正常，經診療確認是病毒型顏面神經麻痺，但醫師替她進行顏面神經知覺測試，因感覺程度只剩下0，評估預後不良，阿嬤的女兒不敢告知醫師的評估，只說，醫師建議可尋求中醫調養，改帶媽媽找中醫治療。

蓮樺中醫診所中醫師林育誠指出，顏面神經麻痺多與病毒感染侵犯顏面神經有關，最常見的就是貝爾氏麻痺，會造成臉部肌肉無力等急性發作，受到顏面神經傷害產生的機能障礙，通常會在幾小時到幾天內開始發展，在3週內達到最高峰。

林育誠說，症狀往往造成患者嘴巴歪斜、口水外流、眼睛無法閉合、味覺異常等症狀。

阿嬤接受診療時，因顏面左側肌肉受影響，包括單側額頭、臉頰和嘴部周圍幾乎是「面無表情」；顏面神經麻痺屬於中醫「面癱、口眼歪斜、歪嘴風」等範疇，中醫理論是因身體虛弱，感受風邪，風邪侵襲了面部陽明經脈，經脈的氣血受到痺阻，經絡失去氣血營養，使顏面部筋脈鬆弛無力，甚至面癱。

林育誠說，顏面神經自耳後往前額、臉部及嘴側，在如百會、攢竹、陽白、地倉、頰車等穴針灸刺激，協助血液循環，再根據病人體質，輔以通筋絡及活血化瘀的藥物調養。

阿嬤本因眼睛無法閉合，睡覺時要自製眼罩蓋住左眼，加上右眼早年意外失明，原本極不方便，約在針灸3個月後，她感覺嘴角上揚，眼睛原本無法閉合，也逐漸漸可閉到僅開細縫。因狀況改善，增加信心的她，更每天自行積極對著鏡子發音復健，針灸也改成每週2次，治療9個多月後，終於重新「眉開眼笑」。

重拾歡顏的阿嬤說，她很慶幸自己沒有放棄，也願以過來人的經驗鼓勵同病相憐者。

林育誠說，顏面神經麻痺發生後頭幾天內症狀會持續惡化，一週後才逐漸穩定，越早治療效果愈佳。他也建議，患者平時可多自我照顧，可自行按摩臉部，增加臉部血液循環、減輕麻痺肌肉的僵硬感；另在鏡子前皺眉頭、鼓起雙頰、吹口哨等臉部肌肉運動，以防止肌肉萎縮。

阿嬤突顏面神經麻痺眼歪嘴斜，靠針灸終於「眉開眼笑」。（記者蘇孟娟攝）