「路」見不平補到平 南投補路隊國慶「上工」

南投縣議員林永鴻（前排左4）帶領光暉慈善會「補路隊」，利用國慶假期進行道路坑洞修補工作。（記者謝介裕攝）

2017-10-09 12:32

〔記者謝介裕／南投報導〕台灣最美麗的風景果然是「人」﹗

雙十國慶4天假期，許多民眾都選擇外出旅遊，但南投縣卻有一群人在車水馬龍的街頭，默默進行道路坑坑洞洞的修補工作，他們就是南投縣議員林永鴻擔任理事長領軍的光暉慈善會「補路隊」，成立迄今11年來，秉持「『路』見不平，補到平」精神，當假日職場休息時，便是補路隊上工幫大地「整理門面」的時刻，十分難能可貴。

林永鴻指出，他身為民意代表，每天穿梭在大街小巷為民服務過程中，對於馬路如虎口感受特別深，尤其，路面坑洞更可說是騎士發生犁田摔傷意外的隱形殺手，令他無法坐視不理，11年前，遂與20多位志同道合的朋友組成「補路隊」，也讓光暉慈善會的愛心，從照顧弱勢民眾延伸至用路人身上。

11年來，修補路面坑洞的足跡，已從最初慈善會辦公室所在地草屯鎮擴及全縣，「補路隊」20多名成員，來自各行各業，年齡從30多歲至70歲不等，平時大家堅守自己工作崗位，每逢假日便化身為「道路守護使者」，有的負責開車，有的準備瀝青、鏟子、水桶等各種材料、工具，大家自掏腰包、分工合作展開道路坑洞修補工作。

林永鴻說，此次國慶假期以修補草屯市區道路為主，只見隊員們手腳俐落扛瀝青鋪上後進行梳耙，最後再以壓實機輾平，坑洞的路面立即變得平坦，期間，除有民眾協助疏導交通，維護補路隊員工作安全以外，也有人主動捐贈材料，類似情況不勝枚舉，顯見社會依舊處處有溫情，也讓隊員們更樂在其中。

綽號「阿春」的隊員表示，雖然補路隊沒有雄厚的資金，但卻擁有最大的善念，像他平時在律師事務所工作，總是窩在辦公室，藉由道路補釘走出戶外，不但可讓自己達到運動及強身效果，也可為交通安全盡分心力，何樂而不為？

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