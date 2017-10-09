中小學吹冷氣太草莓 民眾提案設抗熱創意獎金

2017-10-09 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣夏季高溫屢破紀錄，有民眾認為台灣夏季氣候炎熱，已影響學生學習，便在國發會提點子平台上連署希望全國中小學教室加裝冷氣成案，但卻隨即有民眾提案反對，認為安裝冷氣經費龐大，建議政府提撥一億元獎金來徵求抗熱好點子。

有民眾在公共政策網路參與平台上提案指出，在台灣高溫的夏日，30多度高溫已經成為常態，甚至到10月，教室內氣溫飆高到33度，甚至35度也是屢見不鮮，為免妨礙學習，要求政府為全國中小學教室加裝冷氣空調。而該議案已在9月21日通過附議門檻，主責機關應在11月21日前回應。

然而，有民眾對此抱持反對意見，並於10月3日在公開平台上提出「反對全國中小學教室裝冷氣，建議教育部提撥一億教室抗熱激勵獎金激發全國各校教室發揮創意」。該提案人在提案內容中指出，全國中小學每間教室裝冷氣，這是一筆龐大的錢，如果全國中小學十萬間教室一台二萬就要20億以上，教育部已經經費短缺了，應將經費用在更需要的地方。此外，吹冷氣對學生長遠來看是很糟糕的教育思維，「都已經是草莓族了還覺得不夠嗎？」

因此建議教育部提撥1億獎金當各校各教室的抗熱競賽奬金，激勵各校老師如果天氣熱如何和孩子一起想辦法讓教室變涼，有創意又有效的教室給予5萬元獎金，如果是學校全校想出有效的方法，可以獲得50萬獎金。提案人認為：「設立一億元各校師生抗熱降溫激勵獎金可以省下原本全面裝設冷氣的19億元，還可以激發全國師生的創新課程，給予師生真正的教育啟發。」