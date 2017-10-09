高低落差34公分騎樓 宜蘭市公所整平計畫啟動

2017-10-09 12:14

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市中山路三段騎樓空間高低落差大，小至1公分，大至34公分，不但不利於輪椅、娃娃推車行走，年長者也走的相當吃力，宜蘭市公所進行整平工程，希望提供更為人性化的環境。

宜蘭市公所表示，隨著高齡化社會的到來，人行權益逐漸抬頭，為了提供宜蘭市市民一個舒適、安全、便利的多元通行廊道，市公所於中山路三段，武營街至新民路東、西兩側各長約130公尺，進行騎樓整平試辦工程，希望透過此項工程改善宜蘭市精華區騎樓通行空間。

市公所指出，這次工程會將原有高低起伏的騎樓整平並將既有地磚拆除，斜坡面施作抿石子，工程總經費250萬元，由市公所自籌50萬元並向中央申請補助200萬元，原本沿路從1公分到34公分高低差都將加以改善，連結傳統市場、宜蘭美術館、昭應宮、陽明醫院、文昌小吃街等景點，提昇宜蘭市區整體都市景觀及創造優質商業環境以吸引更多遊客，活化舊城人文生活及觀光產業。

宜蘭市長江聰淵表示，無障礙需求已成為趨勢，在人行專用道未普遍劃設的現今，騎樓仍是主要公共通行空間，平整防滑的鋪面，整齊劃一的高度，將使市民及遊客暢行無阻。

此外，江聰淵說，為了提供市民更便利的通行環境，市公所呼籲騎樓整平施作路段上的店家及市民能配合多多提供騎樓空間，共同創造及建立無障礙、便利性及安全性之優質人行環境，以增進逛街人潮，提升商機，促進地方商業活動，活絡舊城。