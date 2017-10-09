今天西半部晴朗無雲 新竹高溫36.1度

2017-10-09 11:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是國慶連假第3天，除北部山區及東半部有局部大雨發生，西半部各地大致維持晴朗無雲的好天氣，今天受熱帶性低氣壓外圍環流及東北風影響，背風側的西半部也出現高溫，新竹在上午10點58分有高達36.1度氣溫，氣象局提醒，不排除有37度高溫發生可能，民眾出門要記得補充水分、防曬。

氣象局稍早發布及時天氣訊息指出，今天新竹至嘉義地區晴朗炎熱，目前新竹地區高溫已達36度，並有37度高溫發生的機率，請注意防曬、多補充水分並預防中暑。