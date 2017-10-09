鹿鳴良心店被竊 董事長：不因1人可惡停止運轉

民眾從冰箱拿蛋糕後，直接將50元投入投幣孔內。（記者王秀亭攝）

2017-10-09 11:11

［記者王秀亭／台東報導］台東鹿鳴溫泉酒店為回饋民眾而設的良心糕點店，8日遭竊賊撬開投幣箱鎖頭，箱內的良心錢全數不翼而飛，損失約4000元，董事長潘貴蘭表示，良心店9月的良心指數已是有史以來最低，10月居然錢整個被拿走，雖心情備受打擊，但不因一人的可惡停止運轉，會持續下去。

鹿野是台東縣內良心商店密集度最高的鄉鎮，有春一枝冰品、武陵綠色隧道、永昌部落誠實商店，鹿鳴溫泉酒店從去年暑假起，在酒店入口、台9線桃花林旁設置良心商店，開賣純手工8吋蛋糕、泡芙等甜點，每包50元，民眾從冰箱取貨後，將錢直接投入良心投幣箱內，料好實在又不貴，不少人慕名而來，每天供不應求，甚至成為著名打卡據點。

潘貴蘭說，良心店開店1年多來，每月平均有2成客人拿了東西沒投錢，收入僅夠支付糕點材料費，西點主廚也等於當義工，想不到9月未投錢比率飆到3成，8日員工前往良心店擺放蛋糕時，發現投幣箱上的兩個鎖頭都被剪開，箱內空無一物。

潘貴蘭指出，當初基於回饋社會而設，即使有人拿了蛋糕不投錢，飯店也選擇相信是因為不方便或忘記投，下次應該會投錢買個良心，但這一次是把良心箱內的錢都拿走，真是讓無言，深思一夜後，認為偷竊者若真的缺錢，鹿鳴會原諒，但止一時之渴後，研判竊賊可以規劃未來，走上正軌。

關山警分局表示，已接獲鹿鳴報案，但良心店未設監視器，也未在現場到可疑跡證，仍在積極偵辦查訪中。