10/09 各報重點新聞一覽

新版國體法通過，國內體育協會得開放個人會員參與，足協卻發函國際足總（ＦＩＦＡ）「告洋狀」。（資料照，法新社）

2017-10-09 06:25

自由時報

阻個人入會 足協告洋狀

新版國體法通過，國內體育協會得開放個人會員參與，全面改選，足協卻發函國際足總（ＦＩＦＡ）和亞足聯「告洋狀」，揚言開放個人入會恐影響我國會籍，名球評石明謹整理各國協會規定及足總回信後，指相關說法為無稽之談，石明謹呼籲足協說清楚。

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1歲嬰疑遭餓死 母渾然不覺 伴屍兩天

高雄市鳳山區昨午有名二十歲林女報案稱，自己一歲半的兒子死亡；警方到場發現男嬰全身發青，屍體已經長蛆，房內有屍臭味，死亡至少兩天，再根據林女初步供述，已超過五十七小時未餵食小孩；檢警懷疑，男嬰遭活活餓死，正深入調查。

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裘莉獻美人計 誘捕烏干達魔頭

法國調查網站Mediapart六日披露四萬筆國際刑事法庭（ＩＣＣ）內部文件，英國「週日泰晤士報」引述相關內容報導，二○○三年至一二年間任職ＩＣＣ首席檢察官的歐坎波（Luis Moreno Ocampo）怠忽職守，濫用身分結交名流，尤其對好萊塢巨星安潔莉娜．裘莉（Angelina Jolie）情有獨鍾。相關文件顯示，歐坎波邀請裘莉在中非共和國設局誘捕烏干達「聖主反抗軍」（ＬＲＡ）領袖柯尼（Joseph Kony），而裘莉自獻「美人計」，密謀色誘柯尼再趁機予以逮捕。

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蘋果日報

政府縱容 露營區炒作 暴利6倍

全民夯露營，《蘋果》調查，業者為了分食每年40億元龐大商機，剷山刨林創造無敵環景，無視會否引發土石流，陷露營者於險境。據露營協會估計，全台約有1500多處營地，但其中竟高達9成是非法經營。有業者透露，只要花500萬元，就能透過人頭在新竹縣尖石、五峰鄉買2甲山坡地，整理成露營區後轉手，價格就能翻6倍、3千萬元，即使被稽查也僅會象徵性開罰6萬元，暴利驚人。

濫墾惡果全民埋單 「太離譜」

露營地業者非法濫墾山林，除了改變山坡地型態，引發土石流，河川溪水也會淤積，造成水患，甚至削弱水庫蓄洪能力，進而影響民生用水。專家批評，業者殘害生態，惡果由全民埋單，政府卻毫無作為，默許業者有樣學樣，實在離譜。

聯合報

下月底敲定…當沖降稅 可望再延2年

行政院拚經濟將再祭新措施，為鼓勵外資等法人投入股市當沖交易，財金部會研擬當沖降稅措施實施期間，至少延長兩年以上，以利投資人評估操作策略，政院高層也傾向延長不止一年，財政部十一月底將正式函洽金管會意見後敲定。

西班牙加泰隆尼亞自治區 反獨大遊行

數十萬民眾八日在西班牙加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆納遊行，抗議自治區政府尋求獨立。他們自稱「沉默的多數」，在自治區政府舉辦獨立公投一周後打破沉默站出來發聲。法新社報導，當地警方估計，約有卅五萬人參加這次反對加泰隆尼亞獨立的遊行，遊行主辦單位則稱有九十五萬人。

中國時報

這一刻，等了50年！麥寮重飄麥香

聽到「麥寮」，大部分人腦海浮現的都是六輕工業區高聳的煙囪、汙染疑慮如影隨形、以及風頭水尾不利農耕，但近年有許多熱血青農向天挑戰，不但在貧瘠土壤中孕育出友善糧食，甚至復育出已消失半世紀的小麥，讓煙囪下的麥寮，不只有空汙的哀愁，也有收成的喜悅。

漁業新法被批冷血苛政！70歲老船長 遲報漁獲罰120萬

為解除歐盟黃牌警告，漁業署修訂漁業三法重罰違規漁船，今年已開罰35案，罰金超過3600萬元。由於卸魚一次要繳7份資料，屏東縣東港一名70歲的老船長蔡信良，只因其中1份報表遲交3天，就遭重罰120萬元，經訴願後仍無法平反，漁業新法已成冷血苛政。