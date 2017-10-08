全台國旅人數降 墾丁旅宿供過於求「互相傷害」

2017-10-08 23:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國慶連假讓各風景區出現人潮滿滿現象，但全台各地今年國旅人數，其實都比往年下降。

曾是國人最愛的南部戲水勝地墾丁，旅遊人數更是被形容「雪崩式」下滑，連最熱門、受國人喜愛的暑假戲水旺季，今年更是近5年首次跌破百萬人次，中階旅館業者大嘆，「許多同行被逼削價硬撐住房率，其實是互相傷害！」

中華民國旅館同業公會全國聯合會理事長張榮南指出，墾丁地區旅宿供給逐年增加，需求卻「雪崩式」下降，部分中階飯店住房率從前年8、9成，今年已經跌到3成上下，加上屏東沒有深具內涵的大型活動吸客，墾丁引以為傲的海洋，甚至連夜航夜潛都不准，旅遊賣點一成不變，也是國內旅客下滑的原因。

「政策也造成有閒或有錢國內旅遊的人變少了！」張榮南說，除了供給暴增，年金改革及一例一休等政策，確實造成國內民眾出遊意願降低或預算不足，加上政府南向政策的操作，吸引的東南亞旅客都集中北部，更讓墾丁及其他南部景點「無感」。

屏東縣民宿協會理事長林榮欽則認為，「交通是墾丁與北部景點最大的差別。」近年廉航興起，多數班機卻都在北部的機場起降，到墾丁得加上昂貴高鐵或長途拉車，自然形成距離近的北部景點塞爆，期盼政府能規劃增加小港機場航班，不僅有利於墾丁旅遊，更能帶動南部整體觀光。

根據墾管處統計資料，恆春半島今年暑假（7、8月）旅遊人次約93萬餘人，是近5年來首度跌破百萬，對比去年113萬減少，對比104年前動輒160幾萬的暑假旅遊人次消退近一半，如果扣除中客團常重複到訪的鵝鑾鼻及貓鼻頭兩景點人次，暑假旅遊人次仍從104年的88萬餘人下滑至去年72萬餘人，今年再下滑至62萬餘人，呈現連續下滑走勢；上半年墾丁國家公園境內景點總人數僅211萬餘人，比去年同期344萬餘人，更是大減132萬8700餘人。