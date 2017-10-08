獨家》白婚紗紅地毯 八旬翁推輪椅圓愛妻關島夢幻婚禮

新竹市八旬老翁鄭根旺圓愛妻鄭楊教想披白婚紗走紅地毯的少女夢。（照片由鄭根旺提供）

2017-10-08 23:30

［記者洪美秀／新竹報導］「我願意」！為讓愛妻再展笑顏，新竹市八旬老翁鄭根旺今年5月推輪椅帶愛妻鄭楊教搭機到關島穿婚紗再結一次婚，與妻子再延續下個一甲子情緣。

結婚56年的鄭根旺與鄭楊教，當年雖是媒妁之言結婚，但兩人鶼鰈情深，鄭根旺對妻子用情至深，這幾年妻子行動不便，為讓妻子能開心再走動，特地安排這場關島婚紗旅遊，一圓妻子想穿白婚紗、走紅地毯的少女夢幻婚禮。

「看著82歲妻子穿白婚紗，從地毯那頭走過來，這輩子、下輩子，我都要跟她繼續相守下個50年！」82歲的鄭根旺說，妻子鄭楊教這幾年身體不好，行動較不便，20多年前退休後，雖帶著妻子四處遊山玩水，也到美、歐、日、韓、中國等10幾個國家旅遊，但每每看到國外有人穿婚紗拍照，妻子內心總有個「少女夢」，希望穿白婚紗、走紅地毯結婚。

鄭根旺說，56年前跟妻子結婚時，因物質條件不好，只簡單拍個黑白結婚照，哪能穿白紗、拍婚紗或走紅地毯，而為了圓妻子的「少女夢」，且希望妻子能再站起來走路，今年5月他特地安排一場教堂夢幻婚禮，跟妻子再結一次婚。

即使要推輪椅帶愛妻搭機出國，但從安排穿白紗、找新娘秘書化妝他都默默進行，來到關島後，當妻子穿上白紗、開心戴上假睫毛、塗上口紅時，整個人都精神起來，當他用輪椅推著妻子來到關島的結婚教堂，妻子也開心站起來、並「走」進紅地毯，兩人在眾人祝福見證下，再結一次婚，讓妻子終於能像少女般、穿著白紗、走進紅地毯結婚。

「當妻子笑顏再現，即使辛苦、一切都值得了！」鄭根旺說，妻子是他這一生的摯愛，能為她做這些事，「我願意！」

育有3子的鄭根旺和鄭楊教，鄭根旺公賣局退休，妻子年輕時曾在新光紡織廠工作，賣過豆漿、菜包，辛苦大半輩子將3子撫養長大並成家，兩人也獲得模範父親及模範母親表揚，家庭和樂。只是鄭根旺說，這幾年妻子行動不便，脊髓第四、五節因受傷，不能久站、僅能坐輪椅，今年9月又腦部中風，現在說話都有問題，還插鼻胃管、繫尿袋，看著妻子日漸衰弱的身體，讓他不捨又心疼。

疼妻至深的鄭根旺除5月時圓妻子穿白紗、走地毯的少女夢，在重陽節將屆之時，也許下願望，他每天為妻子復健，期許兩人結婚60年時能再拍一次婚紗照，繼續相守下個一甲子。

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