結了婚一定要給男方養？月收5萬多還被嫌不夠

男女間應該好好溝通，以免結婚後才來悔不當初。（情境圖，與本文人物無關）

2017-10-08 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕「雙薪家庭」在現今社會中十分常見，且對台灣的小家庭而言，能夠多一份薪水等於是多一分安心。一名男網友在臉書專頁「靠北女友」發文，表示對女友和其家人十分「無言」。

該網友表示，本身是名工程師，女友是會計，兩人月收都有5萬多，在現今算是讓人稱羨的待遇。而兩人在一起兩年多，也開始考慮結婚後的事，於是決定見雙方父母，沒想到在見了女友媽媽以後，讓男方整個大傻眼，不僅未來岳母，連女友都讓自己無言。

原PO認為，月薪總和10萬多已經算是小康等級了，但女方媽媽認為女孩子家結婚後應該在家當全職主婦，覺得未來女婿的收入可能有些吃緊，但因為對方是長輩，也不好說什麼。最後跟女友抱怨時，女友竟然對他說要努力一點，錢賺多一點，讓原PO無奈表示，花了2年經營的感情，以為在未來會一起努力的對象，原來打從心底就打算完全讓男方養，讓原PO感到「切心」。

不少網友希望原PO與女友好好溝通，畢竟現在雙薪家庭那麼多，想要完全依賴一個人養家實在說不過去。但也有網友主張，直接「放生」這個女友，再另尋願意一起努力打拚的人。