客家義民30音樂會 柯文哲：用音樂跟世界交朋友

台北市客家事務委員會今晚舉辦「義民30－唱響客家國際交流音樂會」，表演陣容堅強，橫越國界。（記者周彥妤攝）

2017-10-08 20:29

〔記者周彥妤／台北報導〕為歡慶台北客家義民祭今年邁入第30屆，台北市客家事務委員會今晚舉辦「義民30－唱響客家國際交流音樂會」，台北市長柯文哲、德國巴登符騰堡邦奧森豪森市市長Andreas Denzel受邀出席，盼能以音樂會友，現場民眾坐無虛席。

柯文哲表示，義民30是客家特有節慶，忠義是其核心精神，如何把文化內涵結合音樂傳遞出去，是今天音樂會的主要目的；他說，體育、音樂都能跨越國際藩籬，「世大運期間，我們用體育交朋友，今晚我們就用音樂來跟世界交朋友」。

Andreas Denzel也說，謝謝主辦單位邀請參與盛會，今晚就以樂會友，一同慶祝「義民30」。

音樂會表演陣容堅強，橫越國界，包含甫贏得「日本寶塚國際合唱比賽」總冠軍的菲律賓IMUSICAPELLA合唱團；集結歐洲德國、比利時、波蘭、西班牙多國，來自德國巴登符騰堡邦的邦立音樂學院節慶合唱團；屢獲國際比賽佳績的台灣原住民泰雅之聲合唱團；在世大運開幕典禮中擔任會歌演唱，佳評如潮的拉縴人青年合唱團。各團隊除了帶來自選曲之外，國外合唱團隊更突破語言藩籬，演唱「月光光」、「落天水」等廣為人知的客家曲目，聽眾如癡如醉。

為這場音樂會量身打造的全新客語歌曲「褒忠讚歌」，由金曲獎最佳客語歌手羅思容填詞，榮獲行政院金鼎獎（現為金曲獎）最佳編曲獎的石青如譜曲，創作混聲四部合唱版本的「褒忠讚歌」，讚頌義民保衛家園的褒忠精神。