天天吃好料》麻辣湯麵一人獨享 中和上班族最愛

以十餘種中藥材熬製而成的麻辣湯麵，湯汁濃郁溫潤，即使單喝也很順口，讓上班及學生族群一個人也能享受吃麻辣鍋的爽快感。（記者張安蕎攝）

2017-10-15 09:12

〔記者張安蕎／新北報導〕台灣人愛吃麻辣鍋，看準平價個人麻辣燙市場，這家位於新北市中和區中正路上的「松水境輕食堂」推出以十餘種中藥材熬製而成的麻辣湯麵，湯汁濃郁溫潤、食材新鮮看的見，即使一個人也能享受吃麻辣鍋的爽快感，深受當地上班及學生族群喜愛。

擁有一身好手藝的老闆娘李君華，原本是連鎖餐廳的企劃主管，有感於食安問題嚴重，決心創業開店，運用三十多年的廚藝經驗，將平時煮給一家五口的家常飯菜端上檯面，並強調食材安全及衛生，希望帶給顧客「回家一般」的味覺體驗。

招牌麻辣湯麵美味秘訣，在於她精心研發的滷包，內涵花椒、肉桂、丁香、陳皮等中藥材熬煮而成，再加上獨門炒製的麻辣醬，混合成香氣十足的麻辣湯底，李君華強調，她的湯底即使單喝也很順口，還可依喜好調整辣度，一大碗中含有菇類、米血、豆皮等配料，麵條因手工製作口感彈牙，而靈魂主角麻辣鴨血，一口咬下滑嫩多汁，是因每日選用新鮮肥厚的鴨血，且浸泡時間及火侯控制都得精準掌握，才能吸盡辣汁，但沒有黏牙、內有空洞等不新鮮的現象。

店內自由盛裝的醬料「麻椒末末」，以台灣的野山椒、四川青花椒及花生油、芝麻油等慢火熬煮而成，蔬菜及火鍋配料蘸著吃，是許多嗜辣饕客的最愛，甚至有留學生吃上癮，醬料雖為非賣品，仍拜託她熬煮裝罐，以便到了國外也能品嘗這獨特的川味辣醬。

除了麻辣湯麵，店內的滷汁配飯、配麵也都好吃，成就另一項招牌料理牛腩飯，油花分佈均勻的牛肋條及洋蔥、紅蘿蔔等配料，全都滷得軟爛入味，讓人忍不住多扒幾口飯；李君華還獨創市面少見的大腸飯，豬大腸費時仔細清洗後切斜片，滷出嚼勁但不死鹹，配上翠綠蔥花，雖然簡單卻需耗時製作，值得一嘗。

另外，蛤蠣麵也是店內人氣選擇，湯底以大骨、昆布、柴魚及大量蔬菜熬煮，每一碗都放上半斤的蛤蠣及大把的小白菜，用量誠意十足，起鍋前再淋上李君華自製的藥酒，既能去腥又能喝出鮮甜，有顧客每週都為了這一碗遠從桃園來報到，還有顧客因蛤蠣麵兼顧營養與美味，時常帶兒女前來品嚐。

「客人吃得滿足，就是我最大的成就。」李君華說，她以照顧家人的態度，用心製作料理，講究自然，絕無化學添加，希望外食族也能吃的健康又安心。

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