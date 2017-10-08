解開老戲院之謎 鹿港興南、亞洲戲院在同一棟？

2017-10-08 19:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「到底鹿港的興南、亞洲戲院在同一棟大樓嗎？」由於這兩家戲院早在20幾年前就結束營業，許多鹿港人印象中都是「要看興南在1樓，要看亞洲在2樓」，不過，曾在戲院附近經營家族茶行的鹿港書法家吳肇勳明確表示，興南是舊建物，擴大營業在旁邊蓋了全新的亞洲戲院。

吳肇勳表示，興南戲院是老建物，後來擴大營運，就在旁邊新蓋約4層樓高的亞洲戲院，亞洲戲院的1樓類似現代的商業街，有食品行、電器行、理髮廳，亞洲戲院在2樓，其它空間則作為餐廳，兩間戲院的出入口都一樣，才會被許多人誤認這兩間戲院位於同一棟建築物。

鹿港順興里長郭正興表示，亞洲、興南戲院是各自獨立建築的戲院，並非在同一棟大樓裡頭。

「以前最轟動的就是梁山伯與祝英台！」前縣議員施性鍾表示，當時他年紀小，都要在門口拜託買票的大人「夾帶」他進去看戲，他記得他看了兩次「梁山伯與祝英台」，印象非常深刻。

在鹿港長大的彰化縣文化局長陳文彬表示，他國小讀半天放學後，就是專門找機會去看「片尾」，因為有同學的父親在戲院賣零嘴，就可以跟著去看，或是戲院門口的剪票阿姨，好心讓他進去看最後10分鐘的「片尾」，就會覺得非常過癮，當時亞洲戲院是放映國片，興南戲院則是洋片，也有康樂隊或是戲班的演出，因為只看「片尾」，也奠定他編劇功力，因為他必須發揮想像力，把看到的「片尾」編成故事，說給同學聽。