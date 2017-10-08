遇上鳳山惜福環保站「另一個媽」 單親高職女與弟獲獎學金

2017-10-08 19:10

［記者黃旭磊／高雄報導］單親高職女，遭逢母親自殺、父親酗酒的命運，仍努力向上，與弟弟同獲獎學金。

高職吳姓新生，母親自殺過世後，與弟弟從桃園搬回鳳山阿嬤家依親，吳父在伴侶逝世後終日酗酒，疏於教養，姊弟自強不息，3年多來放學後到鳳山新芽課輔班自修，學業成績進步並準備考烘焙執照，今天（8日）獲頒獎學金。

鳳山惜福環保站志工陳惠英、葉瑞全及家教老師鄭媚芳，輔導姊弟多年，趕到頒獎會場祝賀。吳姓同學說，陳惠英彌補親生母親無法再給予母愛，卸下姊弟防備心，加強課業實力，「她就是另一個媽媽」。

家中有酗酒爸爸，姊弟曾害怕與鄰居、同學互動，學校成績曾嚴重落後，許多科目不及格，甚至僅考個位數。陳惠英說，類似個案不能中輟，不能中斷學習，尤其上國高中易受網路及同儕感染，導致行為偏差，「看著姊弟展現自信笑容，為他們感到高興。」

鳳山惜福環保站成立新芽課輔班，為弱勢族群營造第二個家，專車接送，採一對一家教式教學，已成功輔導11個學生。而新芽獎學金設有全勤、學習領域、進步、孝悌獎及特殊表現等5個獎項，國小獲獎者獎學金每名3千元、國中5千元、高中職8千元、大專暨研究所以上每名1萬2千元。

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