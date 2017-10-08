南投茶博千人茶會 各國茶客樂聲中品茗

南投茶博千人茶會的斗笠茶人張瑞昇，每年都用椅條當茶桌。（記者陳鳳麗攝）

2017-10-08 18:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國慶連續假期，南投世界茶業博覽會白天因中部飆高溫，遊客揮汗找茶，下午老天幫忙千人茶會天氣轉陰，草地上350個茶席座無虛席，台上樂音悠揚，台下茶湯飄香。

今年邁入第8年的南投茶博千人茶會，下午3點茶人準備布茶席時，太陽還很耀眼，天氣燠熱，但下午4點後天氣轉變，天色轉暗，主辦單位很怕下雨，所幸到茶會結束都沒有下雨。

今年有350個茶席，茶人挖空心思布置茶席，椅條、斗笠、粿漿都變成茶席道具，前來參加茶博國際茶會的俄羅斯、韓國茶人也來共襄盛舉，茶客沒有看過俄羅斯茶席，大多駐足觀看，對其有著小煙囪的水壺和俄羅斯娃娃茶壽大感好奇。

幾乎年年參加的鹿谷茶農張瑞昇今年還帶著兒子張光佑參加，兩人都是斗笠造型，相當吸睛。今天也有很多小茶人，泡茶姿態優雅，茶湯也十分好喝。

張光佑也跟父親斗笠茶人張瑞昇一樣戴斗笠泡茶。（記者陳鳳麗攝）

南投茶博千人茶會韓國茶人也來共襄盛舉。（記者陳鳳麗攝）

小小茶人林紘緯泡茶優雅。（記者陳鳳麗攝）