國慶花車預演 台中花博石虎花車超吸睛

國慶台中花博石虎花車，由石虎媽媽領軍，民眾直呼「好可愛」！（台中市政府提供）

2017-10-08 18:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕雙十國慶今天在台北預演，台中市政府以「2017石虎同慶」為主題打造的特色花車，一出場即吸引眾人目光，沿途民眾直呼「好可愛！」，開心向花車揮手，並拿起相機拍照。市府表示，雙十當天石虎花車將帶來更大驚喜，請大家期待！

今年國慶典禮首次舉行花車遊行嘉年華，今日在總統府周邊預演，由於適逢連假，沿途吸引不少民眾圍觀；而台中市政府的特色花車，長約19公尺、最高5公尺，採全手工彩繪上色，以類似油畫的彩繪方式，勾勒出石虎的毛皮細緻度，造型惟妙惟肖，一出場就成為焦點。

中市花車隊伍前車由石虎媽媽領隊，後車則是身穿迷彩裝的歐米馬，2隻小石虎調皮地捉弄這位來串門子的鄰居，揮動著小虎爪的牠們，把老實的歐米馬嚇了一大跳、馬嘴張得大大的，樣貌活潑逗趣；樂虎姊姊、來虎弟弟、鄰居歐米馬合體，搭配高蹺人、花卉造型表演者帶來精彩演出，氣氛熱鬧十足。

新聞局長卓冠廷指出，花車有石虎媽媽、小石虎與歐米馬，蘊含保育生態、永續發展的精神，也以蘭花、百合、火鶴等裝飾，突顯台中花卉意象，車體四周還搭配花博Logo元素─綠色樹葉、橘色花朵、藍色水流的繽紛色彩，傳達「花現GNP」的Green綠色、Nature自然及People人文精神，台中特色糕餅及國家歌劇院、東海大學路思義教堂、湖心亭等台中地標也一併呈現。

台中國慶花車由得標廠商製作，並由三信商業銀行獨家贊助，市長林佳龍特別感謝三信商業銀行在台中深耕百年，共同推廣明年花博盛會，讓這次石虎花車更加亮眼。

市府表示，今年11月即將迎接花博倒數1年，邀請大家一起「聆聽花開的聲音」，明年11月3日至108年4月24日展期結束後，也將替地方留下寶貴資產，后里馬場將成為亞洲最大的國際馬術競技場，外埔展區將作為國際農創園區，豐原展區則是糕餅博物館，因應花博而開闢的交通路線也提升運輸及觀光能量，永續共榮。