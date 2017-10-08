國慶花車遊行 南大展現體育教育成果

國立台南大學創意花車參與國慶表演，展現體育教育成果。（台南大學提供）

2017-10-08 17:31

［記者劉婉君／台南報導］106年國慶慶祝大會將於明天舉行，46輛不同主題特色的花車將繞行總統府周邊，國立台南大學受教育部委託，承辦參與國慶花車遊行的特色花車設計，南大以「體育扎根、國力滿分」為主題，由南大學生、韻律體操協會組成表演隊伍，呈現體育教育的豐碩成果。

南大結合體育教育及視覺藝術，用花卉造景與美學創意設計，規劃花車整體造型，中心以一顆巨大的籃球為主體，四邊的柱體裝置網球、排球等多種球類，加上不同運動的圖像，構築出一道橢圓形軌道，座落在紅白色田徑跑道上，形成體育多元、校園活力的意象，象徵學校體育蓬勃發展。

動態演出方面則由44位南大學生及韻律體操協會6名選手組成表演隊伍，在花車上及兩側進行特色運動表演，南大親善大使組成啦啦隊，拿著「體育+創意健康聰明又伶俐」的大字，走在最前端，引領花車前進。

另外還有南大吉祥物黑面琵鷺與拿下創意宋江陣三連霸的龍獅隊，一同展現創新特色的教育成果。

南大校長黃宗顯表示，南大在民國100年時即曾受邀參與國慶演出，今年再度參加，師生們花費很多時間準備，每天從白天練到黑夜，就是為了在國家慶典上有完美的表現。

明天上午的花車表演及下午的遊行後，花車將移往南港展覽館旁C3場地定點展覽至10月15日。