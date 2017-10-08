「紫晶盃」葡萄酒評鑑 二林秉森酒莊3連霸

二林鎮農會舉辦「紫晶盃葡萄酒評鑑」，品酒師從氣味、成色、香氣及喉醞等仔細評筆。（記者陳冠備攝）

2017-10-08 17:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕二林文化季10月份如火如荼展開，有藝文表演也有古物展相當熱鬧，二林鎮農會趁機推廣特色農產，本週舉辦「紫晶盃葡萄酒評鑑」比賽，縣內20多家酒莊各自推出紅、白、甜酒競賽，產類多元再度刷亮「台灣葡萄酒故鄉」名號，秉森酒莊挾衛冕軍氣勢，三度在紅酒組奪魁，並重奪甜酒組冠軍。

二林鎮曾是南投酒廠契作場地，曾經種植釀酒葡萄廣達400公頃以上，但結束契作後，至今剩不到20公頃，有農民不甘心產業消逝，自立酒莊鑽研釀酒技術，甚至跨海取經聘請名師指導，二林農會為復興葡萄酒產業，連續12年舉辦國內唯一的葡萄酒評鑑比賽，邀請國內知名品酒專家擔任評審，透過專業評鑑，為二林葡萄酒把關。

秉森酒莊創辦人楊秉森說，二林土壤有濁水溪黑泥精華，加上長年氣候溫和，種植酒釀葡萄絕對是得天獨厚，而為完整釀出風味，還斥資百萬進口橡木桶釀酒，這次紅酒組能拿下3連霸，覺得實力受肯定，堅持也有所回報。

二林鎮農會總幹事邱士平說，復興產業必須仰賴農民相挺，去年受風災影響，葡萄產量銳減，但果農釀酒技術依然持續進步，其中甜酒組冠亞軍由黑后、金香兩品種葡萄釀成的波特酒獲得，讓不少評審驚艷，果農的努力讓二林葡萄甜酒向上提昇一個層次，更能與國際接軌，也刷亮葡萄酒故鄉的名號。

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二林鎮農會連續12年舉辦「紫晶盃葡萄酒評鑑」，為產業品質把關。（記者陳冠備攝）