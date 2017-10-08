不老騎士單車環島 挑戰不可能的「騎」蹟！

新竹市一群不老騎士挑戰單車環島，展現不可能的「騎」蹟。（照片由不老騎士提供）

2017-10-08 17:20

［記者洪美秀／新竹報導］不老騎士單車環島見證騎蹟！新竹市一群年齡超過70歲的不老騎士，7日出發展開11天的單車環島，其中最年長的是80歲，還有4對夫妻檔，金華里長李文中說，他們這群不老騎士有如城市獵人，舉辦單車環島已是第3次了，有人還連續參加3次，證明不老騎士逐夢不輸年輕人。

新竹市議會議長謝文進6年前獲悉這群城市獵人的壯舉，原以為大家只是說說而已，沒想到這群不老騎士持續堅持這麼久，尤其70歲以上的長者有7人，還有人已第3次挑戰單車環島，他們的鬥志與精神，讓他感佩，因此答應做不老騎士的後盾，除成立後援隊給予補給，他也起個大早，為大家出發挑戰單車環島加油打氣。

金華里長李文中說，參加單車環島的不老騎士，大家都需先經單車練騎訓練，先是挑戰單程騎50公里、接著拉長到騎100公里，除讓心肺功能循序漸進調整，最重要的是讓大家適應長途騎單車的體能，並挑戰單車環島。

李文中說，他們7日從新竹市出發後，一路往南騎，沿途有補給隊後援，也沿途觀看台灣的山海美景，這兩天因適逢雙十連假，他們騎在公路上，不少民眾看到他們這群不老騎士，都為他們加油打氣，預計花11天完成單車環島，18日回到新竹市，除看見台灣之美，也要證明大家依然是一條活龍的不老騎士。