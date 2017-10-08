大改造動工！新竹火車站打造人車分流步行廣場

新竹市政府進行火車站前景觀大改造已在9月底動工，除拆除計程車停等區，也會移走微笑單車道到下沉式廣場，也會創造人行步行廣場，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

2017-10-08 17:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市百年歷史的火車站前人行空間大改造，9月底動工！將以行人優先、視覺穿透廣場為理念，改變站前景觀與空間，打造可容納1500人的步行廣場，同時將實施人車分流，敲除阻隔動線與視覺的舊花台，YouBike將移到下沉式的站前廣場，單車族不再穿梭在危險車陣中，預計年底完工，要讓百年古蹟新竹車站變得更完美。

新竹市政府表示，新竹火車站每日超過4萬人進出，車站接送需求龐大，過去人車行動線混亂，行人、機車、汽車爭道，出入旅客寸步難行，市府去年啟用新竹轉運站後，成功移轉車輛與國道客運到後站，便向營建署爭取2400萬元經費，投入3200萬元經費進行站前景觀打改造，以半半施工、減少對市民影響的方式施工，目前包括計程車停等區已完成拆除，接下來也會將YouBike移到下沉式的站前廣場。

新竹市府表示，站前景觀的空間設計以大公園廣場及人本概念為主，要設置長75公尺、寬15公尺的「步行廣場」取代站前車道，增加行人步行空間，整個空間可容納1500人，行人不必與車爭道，可輕鬆、安全步行到接送區。

同時，會拆除外觀突兀的紅鐵皮遮雨棚，改以「仿古設計」透光綠簷廊取代，搭配廣場林蔭休憩空間，與巴洛克式古蹟車站色調融合，簷廊會串聯公車調度站，旅客可無縫轉乘，不必拖著行李日曬雨淋；另站前林森、中華路口4處地下道出口也會拆除，作為廣場的人行空間。

市府強調，增加步行廣場空間後，阻隔視覺的站前花台也會拆除，並改為避車彎供車輛接送旅客，滿足旅客候車需求，旅客步出車站大廳，視線可延伸到下沉式廣場。

市府強調，站前廣場景觀改造將讓視覺得以穿透廣，未來若搭配「大車站計畫」建置「跨站平台」，將使百年古蹟火車站成為竹竹苗的核心城市之一。

新竹市政府進行火車站前景觀大改造，將營造適合人步行的步行廣場。（示意圖由新竹市政府提供）

新竹市政府進行火車站前景觀大改造已在9月底動工，除拆除計程車停等區，也會移走微笑單車道到下沉式廣場，也會創造人行步行廣場，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

新竹市政府進行火車站前景觀大改造已在9月底動工，除拆除計程車停等區，也會移走微笑單車道到下沉式廣場，也會創造人行步行廣場，預計年底完工。（記者洪美秀攝）