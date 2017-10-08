國慶樹掩映溪畔美極了 潘孟安：這裡真的是屏東

國慶樹美景映萬年溪畔，不少網友直呼美得像國外！（記者邱芷柔攝）

2017-10-08 17:13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕每年10月天氣漸漸轉涼，正是台灣欒樹開花季節，因為時逢國慶，台灣欒樹也被稱為「國慶樹」，濃綠的樹梢上長出小黃花，凋謝後接著就是紅色的蒴果，一紅一黃的景色映在屏東萬年溪畔，吸引民眾拍照分享，不少網友直讚美得像國外，屏東縣長潘孟安也特別在臉書上分享美景，直說「這裡真的是屏東！」

屏東萬年溪沿岸種植了2公里的台灣欒樹，每年準時提醒秋天的到來。（記者邱芷柔攝）

屏東萬年溪綿延5.5公里，沿岸種植了2公里的台灣欒樹，每年準時提醒秋天的到來，萬年溪畔周邊的木棧道、景觀平台，成了最佳的觀賞地點，詩意氛圍吸引民眾駐足。

萬年溪畔周邊的木棧道、景觀平台成了最佳的觀賞地點，詩意氛圍吸引民眾駐足。（記者邱芷柔攝）

繼白茫茫的蘆葦、甜根子花海在高屏溪流域現蹤，屏東鄉親們用銀白色美照洗版後，台灣欒樹接著登場，潘孟安也在臉書發文指出，「繼高屏溪9月雪，10月的萬年溪也披上秋衣，接棒驚艷屏東！這裡真的是屏東，連假必遊的國境之南。」邀民眾共賞屏東的初秋限定美景。

一紅一黃的景色映在屏東萬年溪畔，吸引民眾取景分享。（記者邱芷柔攝）